مقتل 10 شرطيين على الأقل بهجوم في ميانمار

وأكدت التقارير أن مسلحين منتمين إلى التحالف الذي يضم جماعات "جيش أركان" و"الجيش الوطني لتحرير تانغ" و"جيش تحالف ميانمار الوطني الديمقراطي" هاجموا في ساعات مبكرة من اليوم السبت مركزا للشرطة في قرية نونغمون بولاية شان.



وذكر موقع Shan News أن الهجوم خلف عشرة قتلى في صفوف الشرطة على الأقل، فيما تحدث موقع Shwe Phee Myay عن 14 قتيلا.



ويأتي ذلك على خلفية التوترات المتصاعدة في ميانمار، حيث لقي أكثر من 600 شخص مصرعهم خلال تفريق أجهزة الأمن المظاهرات الشعبية المناهضة للانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد مطلع فبراير.