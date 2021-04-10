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السبت 10 نيسان 2021 ساعة 16:28
لبنان..
المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى يحدد موعد التماس هلال شهر رمضان
وأضافت: "نسأل الله أن يوفقنا لصيامه ويعيده بالخير والبركة على المسلمين واللبنانيين ويدفع عنا وعن المؤمنين البلاء والوباء".
مصدر :
وكالات
رقم :
926421
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