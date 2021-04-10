المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى يحدد موعد التماس هلال شهر رمضان

اسلام تايمز (لبنان) - دعت الهيئة الشرعية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى عقب اجتماعها الدوري، المؤمنين الى التماس هلال شهر رمضان المبارك غروب بعد غد الاثنين في 12 الحالي الموافق 29 شعبان.