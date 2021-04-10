العراق يسجل 37 حالة وفاة و 6779 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وبحسب الموقف الوبائي، انه" تم تسجيل 6779 اصابة جديدة بكورونا، و4891 حالة شفاء،37 وفاة في عموم البلاد".



كما اشار الموقف، الى تلقي مجموع 133047 شخصاً جرعة لقاح.