مقتل شخصين في انهيار أرضي جنوب غربي الصين

ووفقا لتليفزيون الصين المركزي، وقع الانهيار الأرضي بعد ظهر اليوم، ونتيجة لذلك تم استدعاء فرق الإغاثة والإنقاذ إلى موقع الانهيار.



وبحسب سلطات المقاطعة لم يتم كشف سبب الانهيار وملابساته وتم فتح تحقيق بهذا الشأن.



وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري قتل 18 شخصًا على الأقل في إندونيسيا بعد أن اجتاحت تدفقات طينية باردة من بركان بجزيرة ليمباتا الإندونيسية قراهم.



وسجلت إندونيسيا المعرضة للكوارث 968 كارثة حتى 30 مارس من هذا العام، معظمها عبارة عن مخاطر جوية مائية رطبة عددها 870 واقعة ، من بينها 414 كارثة ناجمة عن الفيضانات.