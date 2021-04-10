صالح والبارزاني يؤكدان أهمية تنفيذ بنود الموازنة

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم السبت 10 نيسان 2021 في قصر السلام ببغداد، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وجرى، خلال اللقاء، مناقشة مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق وإقليم كردستان والمنطقة".



وأضافت أنه "تم التأكيد على ضرورة التلاقي والحوار بين كل الأطراف من أجل دعم الاستقرار وضمان أمن المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية"، مشيرة الى أنه "جرى التأكيد على أهمية تنفيذ بنود الموازنة بما يضمن تأمين احتياجات المواطنين، وأن إقرارها خطوة جيدة نحو حلحلة كل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وفقاً للدستور وبما يحفظ حقوق جميع المواطنين، وأبعادها عن الخلافات السياسية".



ولفتت الى أن "اللقاء تناول أيضا، الانتخابات النيابية المقبلة، حيث تم التأكيد على ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لإجرائها بما يضمن نزاهتها وعدالتها وتعكس إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بعيدا عن التزوير، والانطلاق نحو تجاوز المصاعب وإرساء الأمن والاستقرار".