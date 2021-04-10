محافظة ايرانية تزيح الستار عن ثلاثة إنجازات نووية وليزرية

وصرح عزيز الله شهبازي، على هامش مراسم إزاحة الستار في مراسم اقيمت عبر الفيديو كونفرانس بحضور رئيس الجمهورية عن ليزر قرصي بقدرة 5 كيلو واط وليزر فيبري بقدرة 2 كيلو واط بطريقة ترادفية وليزر فيبري بقدرة 10 كيلو واط، وقال: في محافظة البرز كمركز للعلوم والتكنولوجيا ، نشهد افتتاح مشروع تكنولوجي ومشروع آخر قائم على المعرفة.



وتابع قائلا: هناك منصة جيدة لازدهار الشركات المعرفية في محافظة البرز، لذلك نشهد إنجازات كبيرة في هذه المحافظة.



واكد على ضرورة دعم الشباب والباحثين المبدعين لوضع أفكارهم الإبداعية موضع التنفيذ.