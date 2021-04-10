فلسطين..26 وفاة و1520 إصابة جديدة بـكورونا

وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.1%، في حين بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وتوزعت الإصابات الجديدة جغرافياً إلى 438 في الضفة المحتلة و1064 في قطاع غزة.



أما حالات الوفاة فتوزعت إلى 16 حالة في الضفة الغربية المحتلة، و10 في قطاع غزة.



وأضافت الوزارة أن حالات التعافي الجديدة توزعت إلى 812 حالة في الضفة المحتلة و600 حالة في قطاع غزة.



ولفتت الوزارة إلى وجود 190 مريضاً في غرف العناية المكثفة، منهم 50 على أجهزة التنفس الاصطناعي، في حين يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 569 مريضاً.



وبلغ إجمالي الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، في الضفة الغربية وقطاع غزة 140481، منهم 12471 تلقوا الجرعتين من اللقاح.