رئيس الوزراء الأيرلندي يحذر من دوامة العنف في إيرلندا الشمالية

وذكر مارتن في بيان أنه من الواجب عدم الدخول في دوامة تعيد البلاد إلى الحقبة المظلمة من القتلِ الطائفي والخلافات السياسية.



وتشهد ايرلندا الشمالية منذ أيام أعمال عنف غير مسبوقة منذ سنوات، خاصة في المناطق الموالية ذات الأغلبية البروتستانتية حيث أثار الخروج من الاتحاد الأوروبي شعورًا بالخيانة والمرارة، وأصيب عشرات من رجال الشرطة؛ فيما دعت لندن ودبلن وواشنطن إلى التهدئِة.



وأدى الانفصال الاقتصادي لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في نهاية العام 2020 إلى زعزعة التوازن السياسي في أيرلندا الشمالية، كما فرض الاتفاق التجاري الجديد بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عمليات تفتيش جمركية وحدودية على بعض البضائع التي تنتقل بين إيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة.