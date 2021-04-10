أردوغان: التعاون العسكري مع أوكرانيا ليس موجها ضد بلد ثالث

وأكد الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن أنقرة عززت شراكتها مع أوكرانيا بمناسبة اجتماع المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى.



وأفاد أردوغان بأن تركيا دافعت بقوة عن سيادة أوكرانيا ووحدة ترابها.



وشدد على أنه يمكن حل التوترات في شرق أوكرانيا بشكل سلمي من خلال الحوار بما يتماشى مع القانون الدولي وسلامة أوكرانيا الإقليمية.



وأعرب أردوغان عن أمله في إنهاء التوترات في أوكرانيا الشرقية، مبينا أن تركيا مستعدة لتقديم كل الدعم الضروري.



وفي سياق آخر، أوضح رئيس تركيا أن هدف بلاده الأساسي هو أن يظل البحر الأسود واحة للسلام والاستقرار والتعاون.



كما تحدث أردوغان عن تتار القرم، حيث قال إن تحسين مستوى معيشة تتار القرم الذين اضطروا لمغادرة وطنهم، مسؤولية تاريخية وإنسانية.



ومن جهته، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن مواقف كييف وأنقرة متطابقة بشأن التهديدات في منطقة البحر الأسود والرد على تلك التهديدات.



وأضاف أنه أطلع أردوغان بالتفصيل على الوضع في منطقة دونباس شرق أوكرانيا.



وعقد أردوغان وزيلينسكي اجتماعا مغلقا في اسطنبول اليوم السبت وسط توترات بين كييف وموسكو بشأن الصراع المستمر منذ فترة طويلة في دونباس. واستمر الاجتماع نحو 3 ساعات.