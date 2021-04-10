عراقجي: التحقق ، يعني رؤية رفع الحظر عمليا

وفي حوار مع التلفزيون الايراني قال عباس عراقجي نائب وزير الخارجية ورئيس الوفد الإيراني المفاوض في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا اليوم (السبت) في افادة صحفية حول مباحثات فيينا: ان النهج الذي اتبعناه في مباحثات فيينا وإن شاء الله سنستمر عليه هذا الأسبوع يقوم دقيقا على اساس المواقف المحددة المحددة التي حددها النظام وأعلنها.



وبشأن الخط الذي تم اتباعه وسيتبعه في فيينا ، أضاف الدبلوماسي الإيراني الكبير: "نريد الرفع الكامل للحظر الذي يشمل جميع اشكال حظر الاتفاق النووي ، بالإضافة إلى جميع اشكال الحظر الذي فُرض خلال عهد ترامب."



* نحن لا نؤمن بأن باسلوب الخطوة بخطوة بل برفع الحظر دفعة واحدة



وقال عرقجي "لا نؤمن بالتدرج خطوة بخطوة" ، مشيرا إلى ضرورة رفع العقوبات دفعة واحدة ويجب أن نتحقق من رفع الحظر ثم نتخذ الإجراءات الخاصة بنا.



وقال "هذه ثلاثة مبادئ رئيسية وهامة كانت وستكون مبادئنا التوجيهية في محادثات فيينا".



* القائمة الطويلة للحظر



ومضى الدبلوماسي الإيراني الكبير مشيرا إلى أن قائمة الحظر طويلة وقال: "تشمل هذه القائمة الحظر الموضوعي والحظر المفروض على الأفراد والمؤسسات والمنظمات". واضاف ان احدى مهامنا المهمة هي وضع قائمة بالحظر الذي يجب رفعه. وهذا ما تقوم به بالفعل مجموعة العمل المعنية بالحظر في فيينا وستستمر إن شاء الله.



وقال عراقجي : "من المهم بالنسبة لنا أن نرى رفع هذا الحظر قيد التنفيذ وان نلمس اثاره". إذا تم رفع الحظر النفطي ، فلن يكفي التوقيع على أمر بل يجب بيع النفط عمليًا بحيث يتمكن الزبائن من شراء النفط الإيراني دون أي مشاكل.



وأضاف: "التحقق يعني رؤية رفع الحظر عمليا ويجب بالنسبة لنا التأكد من أن هذا الحظر يرفع ، لأن البعض يحاول استغلال هذا الأمر". إذا تم هذا التحقق ، فإننا سنفي بالتزاماتنا.