رئيس وزراء كوريا الجنوبية يتوجه إلى طهران

وأضافت الوكالة إن "سي كيون سيجري في بداية وصوله إلى مطار طهران مباحثات مع النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري"، مشيرة إلى أنه "من المقرر أن يلتقي أيضا مع محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني وعلي لاريجاني مستشار المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، كما سيلتقي الرئيس حسن روحاني".



وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، قال يوم الجمعة، إن رئيس وزراء كوريا الجنوبية (تشونغ سي كيون) يزور طهران يومي الاحد والاثنين من الاسبوع الجاري لبحث الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية.



وهناك قرابة 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية بسبب العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد عقب إنسحابه من الاتفاق النووي في آيار/مايو 2018.