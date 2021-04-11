إيران تتحدث عن حادث في محطة نطنز النووية

وقال كمالوندي للوكالة "إن حادث وقوع صباح اليوم الأحد في جزء من شبكة توزيع الكهرباء لمنشأة تخصيب بمحطة نطنز النووية"، مضيفاً: "لحسن الحظ لم يتسبب هذا الحادث في إصابات بشرية والتلوث وأسباب الحادث قيد التحقيق".



وعززت إيران مرة أخرى قدرة محطة نطنز النووية تحت الأرض للاحتفال باليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، حيث جدد الرئيس حسن روحاني أمس السبت، التزامه بمنع انتشار الأسلحة النووية.



وقال روحاني في تصريحات نقلها التلفزيون "مرة أخرى أؤكد أن جميع أنشطتنا النووية هي لأغراض سلمية وغير عسكرية".



وأظهرن مقاطع فيديو حية بثت على التلفزيون الحكومي روحاني وهو يأمر بحقن غاز اليورانيوم في 164 جهاز طرد مركزي من طراز IR-6 و 30 جهاز طرد مركزي من طراز IR-5 واختبارًا ميكانيكيًا على محرك IR-9 بسعة 50 محركًا من طراز IR-1.



