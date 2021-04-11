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الأحد 11 نيسان 2021 ساعة 12:17

مصدر إيراني: إذا لم تقبل واشنطن شروطنا ستعود بأيدي خالية من فيينا

مصدر إيراني: إذا لم تقبل واشنطن شروطنا ستعود بأيدي خالية من فيينا
وأضاف "لا يكفي رفع العقوبات، ويجب رفع عقوبات ترامب ذات التسميات الأخرى، وبالإضافة إلى عقوبات عهد ترامب، يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات التي كانت في عهد أوباما".

وتابع "كما يجب أيضًا رفع ما يسمى بعقوبات برنامج التأشيرات (Visa Program)، وكذلك عقوبات قانون ISA ما سمي بمواصلة دعم "الإرهاب" في إشارة إلى دعم حركات المقاومة في فلسطين ولبنان، وبعد تعديلات أصبح القانون يُعرف بقانون "إيسا" (ISA) أو داماتو".

ويفرض هذا القانون عقوبات على الشركات التي تتعامل مع إيران في مجال النفط والغاز وتزيد استثماراتها على 20 مليون دولار في العام. وتشمل العقوبات المنصوص عليها في القانون أنماطا مختلفة من العقوبات، وهو بالمجمل، يشكل سدا منيعا أمام الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة في إيران.

وتابع المسؤول الإيراني إن "الحد الأدنى من الوقت المطلوب للتحقق من رفع العقوبات الأمريكية عن إيران هو ثلاثة إلى ستة أشهر، ويجب رفع العقوبات نهائيا، ولا تقبل إيران رفع العقوبات مؤقتًا أو لا يتطلب تمديد الإعفاء".

 
رقم : 926573
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