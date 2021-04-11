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الأحد 11 نيسان 2021 ساعة 20:09

أبرز التطورات على الساحة اليمنية 11-4-2021

أبرز التطورات على الساحة اليمنية 11-4-2021
فيما حققت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تقدما في منطقتي الكسارة والشجح شمال غرب مدينة مأرب بعد معارك عنيفة مع مرتزقة تحالف العدوان السعودي.

وشنت القوات المشتركة هجوما في منطقة جبل مراد جنوب مأرب، فيما تدور الاشتباكات في ثلاث جبهات من المدينة.

وادت المعارك العنيفة الى مقتل واصابة العشرات من مرتزقة تحالف العدوان السعودي، بالاضافة الى تدمير عدد كبير من معداتهم الثقيلة.

بالمقابل فقد شن طيران تحالف العدوان السعودي غارات مكثفة على خطوط المواجهة في محاولة منه لوقف تقدم القوات المشتركة التي واصلت تقدمها في المنطقة.

وقد أدت المعارك في مأرب وهي اخر موقع للمرتزقة في شمالي اليمن الى مقتل واصابة المئات ان لم يكن الالاف من مليشيات تحالف العدوان منذ بدايتها.

وحينما يتم تحرير المحافظة من براثن العدوان الاسعودي ستكون ضربة قاصمة للسعودية ومرتزقتها وسحب زمام المبادرة منهم وجعلهم بموقع المدافع لا المهاجم.

وبالإضافة أنه في حال تت السيطرة على مأرب فإن ذلك سيفتح الباب أمام قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية نحو الشرق، لأنها تحاذيمحافظتي شبوة وحضرموت، والجنوب أيضا لمحاذاتها محافظتي البيضاء وشبوة، وبالتالي فإن تحريرها سيغير مجرى الحرب كليا في اليمن.

وفي سياق متصل فإن سلاح الجو اليمني المسير استهدف مرابض الطائرات في مطار جيزان وقاعدة الملك خالد في خميس مشيط جنوبي السعودية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، ان عملية القصف تمت بواسطة طائرتين من طراز كي اثنين.

واضاف ان الاصابة كانت دقيقة، واوضح سريع أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان والحصار الشامل على اليمن.
رقم : 926621
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