الصفحة الرئيسية
0
الأحد 11 نيسان 2021 ساعة 23:49

ايران تصف حادثة نطنز بـ "العمل الإرهابي"

ايران تصف حادثة نطنز بـ "العمل الإرهابي"
وقال صالحي في تصريحات صحافية، إن التعرض لمفاعل "نطنز" يعكس هزيمة معارضي المباحثات النووية بين طهران واطراف الاتفاق النووي ويهدف إلى منع تطوير البرنامج النووي الإيراني.

وقال صالحي بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إن "يظهر هذا الإجراء الذي وقع (هذا الصباح) ضد مركز التخصيب في نطنز هزيمة معارضي التقدم الصناعي والسياسي في البلاد لمنع التطور الكبير للصناعة النووية".

وأضاف صالحي من دون الإشارة إلى إسرائيل إن "هذه الخطوة (الهجوم) يعكس فشل معارضي مفاوضات إيران لرفع العقوبات الجائرة"، في حديثه عن المفاوضات التي أجرتها طهران الأسبوع الماضي في فيينا مع مجموعة 4+1 ومن المقرر أن تعقد الجولة المقبلة يوم الأربعاء المقبل.

وأشار صالحي إلى أن "إيران تدين هذه الخطوة اليائسة، تؤكد على ضرورة أن يتصدى المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية لهذا الإرهاب النووي"، مبيناً إن "إيران تحتفظ أيضًا بالحق في اتخاذ إجراءات ضد الجناة والقادة والمنفذين".

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن بلاده سوف تمضي بشكل جاد في توسيع الصناعة النووية ورفع العقوبات المفروضة، منوهاً إن "إيران سوف تعمل على إحباط مثل هذه التحركات اليائسة".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة أنباء "نور نيوز" المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عن رئيس المجموعة الفنية المكلفة بالتحقيق في الحادث الذي تعرضت له منشأة نطنز النووية، قوله إن "ما يروج له إعلامياً حول أسباب الحادث هو كلام عار عن الصحة ومجرد فبركات اعلامية".

وأضاف المسؤول الإيراني دون الكشف عن هويته إن "هناك احتمالات عدة لما جرى ندرسها بدقة وسنعلن النتائج لاحقاً، وإن الفريق التقني الذي يحقق في الحادث موجود في مفاعل نطنز ويعمل بدقة متناهية".

وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أعلنت صباح اليوم، عن وقوع حادث في جزء من شبكة توزيع الكهرباء بمحطة نطنز النووية، مشيراً إلى أن "الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو تلوث".

وتناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية هذا الحدث، فيما قالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، إن "خطورة حادثة نطنز أكبر مما أعلنته الجمهورية الإسلامية للإيرانيين"، مضيفة إن "حادثة محطة الطاقة النووية في نطنز ربما تكون ناجمة عن هجوم إلكتروني".

 
مصدر : وكالات
رقم : 926649
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ايران تصف حادثة نطنز بـ "العمل الإرهابي"
ايران تصف حادثة نطنز بـ "العمل الإرهابي"
مصدر إيراني: إذا لم تقبل واشنطن شروطنا ستعود بأيدي خالية من فيينا
مصدر إيراني: إذا لم تقبل واشنطن شروطنا ستعود بأيدي خالية من فيينا
11 نيسان 2021
المنظمات الحقوقية الدولية تلتزم الصمت بسبب أموال الخليج
المنظمات الحقوقية الدولية تلتزم الصمت بسبب أموال الخليج
المراسل معصومة فروزان
11 نيسان 2021
إيران تتحدث عن حادث في محطة نطنز النووية
إيران تتحدث عن حادث في محطة نطنز النووية
11 نيسان 2021
صوت ايران الأقوى في اجتماع فيينا
صوت ايران الأقوى في اجتماع فيينا
10 نيسان 2021
ایران تبدأ عملية ضخ الغاز في اجهزة طرد مركزي من الجيل الجديد
ایران تبدأ عملية ضخ الغاز في اجهزة طرد مركزي من الجيل الجديد
10 نيسان 2021
كمالوندي: القضية المهمة لنا هي الغاء الحظر
كمالوندي: القضية المهمة لنا هي الغاء الحظر
10 نيسان 2021
إيران..الطرف الوحيد الذي إلتزم بالإتفاق النووي ودافع عنه ويعمل على إحيائه
إيران..الطرف الوحيد الذي إلتزم بالإتفاق النووي ودافع عنه ويعمل على إحيائه
10 نيسان 2021
برلماني سوري لـ"إسلام تايمز": الضغوط الأمريكية على السوريين لا يمكن أن تستمر
برلماني سوري لـ"إسلام تايمز": الضغوط الأمريكية على السوريين لا يمكن أن تستمر
المراسلة معصومة فروزان
10 نيسان 2021
العدوان على اليمن.. وصمة العار على جبين الانسانية
العدوان على اليمن.. وصمة العار على جبين الانسانية
9 نيسان 2021
مفاوضات نووية الأربعاء المقبل بين إيران ومجموعة 4+1
مفاوضات نووية الأربعاء المقبل بين إيران ومجموعة 4+1
9 نيسان 2021
عراقجي: الأميركيون يتجهون نحو الغاء كامل لاجراءات الحظر
عراقجي: الأميركيون يتجهون نحو الغاء كامل لاجراءات الحظر
9 نيسان 2021
الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘ يكشف سياسته الجديدة ضد سوريا والرئيس الاسد!
الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘ يكشف سياسته الجديدة ضد سوريا والرئيس الاسد!
9 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
صوت ايران الأقوى في اجتماع فيينا
إيران..الطرف الوحيد الذي إلتزم بالإتفاق النووي ودافع عنه ويعمل على إحيائه
الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘ يكشف سياسته الجديدة ضد سوريا والرئيس الاسد!
باقري: التعاون بين القوات المسلحة الايرانية والطاجيكية إيجابي بالمنطقة