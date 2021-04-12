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الاثنين 12 نيسان 2021 ساعة 07:38

حزب الله: إيران تحقق انتصارا كبيرا عندما تنجح باعادة اميركا للاتفاق النووي

حزب الله: إيران تحقق انتصارا كبيرا عندما تنجح باعادة اميركا للاتفاق النووي
وفي موضوع الاتفاق النووي مع إيران قال الشيخ نعيم قاسم: ” على الارجح يحتاج حوالي شهرين ليسلك طريقه والاميركيون يعتبرونه افضل من عدم الاتفاق”.

وأكد نائب الامين العام لحزب الله للمنار أن”تسعين بالمئة من عراقيل تشكيل الحكومة داخلية”، داعياً إلى”تقديم تنازلات من أجل معالجة الأزمة وتخفيف معاناة المواطنين”. وفي مقابلة مع برنامج بين قوسين على قناة المنار، رأى الشيخ قاسم انه”كلما فتح باب في موضوع التدقيق الجنائي تغلق أبواب”.

واضاف سماحته “نحن جزء من الذين سعوا في موضوع الحكومة ولا نزال نسعى لتقريب وجهات النظر والاقناع بان التنازل جيد”.

وتابع”ان تشكيل الحكومة الآن في مرحلة تدوير الزوايا وايجاد بعض الثقة بين الاطراف وبعض التنازل واذا لم يحصل ذلك فمن الصعب التشكيل”.

ورأى سماحته أنه”عندما نذهب للحكومة تتسهل امور كثيرة لكن التدقيق الجنائي ليس مقابل الحكومة”.

وفي الموضوع المعيشي قال الشيخ قاسم:” نحن نبادر في المناطق التي يمكننا ان نتحرك بها وبعض المناطق يرفضون اصلا مبادرتنا”.

ولفت سماحته إلى أن”العوامل الخارجية في الانهيار اكبر من الداخلية وتسبب بها الاميركيون ولعبوا دورا كبيرا فيه وساعد على الانهيار طبقة فاسدة”.

وتابع”المشاريع السياسية المستوردة من الخارج هي سبب الازمة اليوم في البلد وليس سلاح حزب الله الذي لطالما حفظ لبنان”.
رقم : 926676
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