وزير العمل: اولوياتنا قائمة على توسيع العلاقات مع دول الجوار

وكتب شريعتمداري على صفحته بموقع تويتر يوم أمس الاحد، انني ازور بغداد حاليا، لاجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في جمهورية العراق الصديقة، وتوقيع خارطة طريق على مدى خمسة اعوام بشان التعاون الثنائي والمشترك في مجالات العمل والتوظيف والرفاه الاجتماعي والتدريباتت الفنية والمهنية.



علما، ان وزير العمل الايراني وصل الى العاصمة العراقية فجر اليوم الاحد؛ في زيارة رسمية تستغرق 3 ايام.



وخلال مباحثاته مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي "عادل الركابي" في بغداد اليوم، وقع الجانبان على وثيقة "برنامج العمل المشترك للتعاون وتبادل الخبرات" بين البلدين.