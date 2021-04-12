الصين تسعف العراق بلقاح 'سينوفارم' لمواجهة كورونا

وقال التميمي في بيان، إنه "تم استلام الوجبة الثانية من لقاح سينوفارم الصيني (٢٠٠٠٠٠) جرعة مساء أمس الاحد كتبرع من الجانب الصيني الى الشعب العراقي".



وأضاف أنه "سيتم توزيعها على منافذ الصرف في بغداد والمحافظات".