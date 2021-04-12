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الاثنين 12 نيسان 2021 ساعة 07:47

الصين تسعف العراق بلقاح 'سينوفارم' لمواجهة كورونا

الصين تسعف العراق بلقاح
وقال التميمي في بيان، إنه "تم استلام الوجبة الثانية من لقاح سينوفارم الصيني (٢٠٠٠٠٠) جرعة مساء أمس الاحد كتبرع من الجانب الصيني الى الشعب العراقي".

وأضاف أنه "سيتم توزيعها على منافذ الصرف في بغداد والمحافظات".
مصدر : وكالات
رقم : 926681
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