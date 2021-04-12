أحدث العناوين :
استهداف رتل أميركي بعبوة ناسفة في صلاح الدين العراقية
القوات اليمنية المشتركة تحقق تقدما في منطقتين بمأرب
قلق ‘‘اسرائيلي‘‘ من تعيين 'كولن كال' نائبا لوزير الدفاع الأمريكي
واقعة منشأة نطنز النووية.. حادثة عرضية أم عملية تخريبية؟
لا حدود لإجرام أميركا.. الراعي الرسمي لـ‘‘داعش‘‘ وتجنيد الأطفال
سعيّد يصف الواقع التونسي بـ'المرهق والمقرف'
سوريا.. وصول 3 ناقلات نفط خام إلى بانياس
أربعة مصابين بإطلاق نار في ولاية واشنطن
الصين تسعف العراق بلقاح 'سينوفارم' لمواجهة كورونا
عون: الفاسدون يخشون التدقيق الجنائي المالي
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
12 April 2021
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
يوم القدس
شهيد القدس
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
العراق
0
الاثنين 12 نيسان 2021 ساعة 07:47
الصين تسعف العراق بلقاح 'سينوفارم' لمواجهة كورونا
وقال التميمي في بيان، إنه "تم استلام الوجبة الثانية من لقاح سينوفارم الصيني (٢٠٠٠٠٠) جرعة مساء أمس الاحد كتبرع من الجانب الصيني الى الشعب العراقي".
وأضاف أنه "سيتم توزيعها على منافذ الصرف في بغداد والمحافظات".
مصدر :
وكالات
رقم :
926681
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
واقعة منشأة نطنز النووية.. حادثة عرضية أم عملية تخريبية؟
لا حدود لإجرام أميركا.. الراعي الرسمي لـ‘‘داعش‘‘ وتجنيد الأطفال
12 نيسان 2021
حزب الله: إيران تحقق انتصارا كبيرا عندما تنجح باعادة اميركا للاتفاق النووي
12 نيسان 2021
ايران تصف حادثة نطنز بـ "العمل الإرهابي"
11 نيسان 2021
مصدر إيراني: إذا لم تقبل واشنطن شروطنا ستعود بأيدي خالية من فيينا
11 نيسان 2021
المنظمات الحقوقية الدولية تلتزم الصمت بسبب أموال الخليج
المراسل معصومة فروزان
11 نيسان 2021
إيران تتحدث عن حادث في محطة نطنز النووية
11 نيسان 2021
صوت ايران الأقوى في اجتماع فيينا
10 نيسان 2021
ایران تبدأ عملية ضخ الغاز في اجهزة طرد مركزي من الجيل الجديد
10 نيسان 2021
كمالوندي: القضية المهمة لنا هي الغاء الحظر
10 نيسان 2021
إيران..الطرف الوحيد الذي إلتزم بالإتفاق النووي ودافع عنه ويعمل على إحيائه
10 نيسان 2021
برلماني سوري لـ"إسلام تايمز": الضغوط الأمريكية على السوريين لا يمكن أن تستمر
المراسلة معصومة فروزان
10 نيسان 2021
العدوان على اليمن.. وصمة العار على جبين الانسانية
9 نيسان 2021
أحدث العناوين
استهداف رتل أميركي بعبوة ناسفة في صلاح الدين العراقية
القوات اليمنية المشتركة تحقق تقدما في منطقتين بمأرب
قلق ‘‘اسرائيلي‘‘ من تعيين 'كولن كال' نائبا لوزير الدفاع الأمريكي
واقعة منشأة نطنز النووية.. حادثة عرضية أم عملية تخريبية؟
لا حدود لإجرام أميركا.. الراعي الرسمي لـ‘‘داعش‘‘ وتجنيد الأطفال
سعيّد يصف الواقع التونسي بـ'المرهق والمقرف'
سوريا.. وصول 3 ناقلات نفط خام إلى بانياس
أربعة مصابين بإطلاق نار في ولاية واشنطن
الصين تسعف العراق بلقاح 'سينوفارم' لمواجهة كورونا
عون: الفاسدون يخشون التدقيق الجنائي المالي
سامح شكري: الخط الأحمر في أزمة السد غير المقبول تجاوزه
وزير العمل: اولوياتنا قائمة على توسيع العلاقات مع دول الجوار
صحيفة عبرية تكشف عن أول حاخام لليهود في السعودية
حزب الله: إيران تحقق انتصارا كبيرا عندما تنجح باعادة اميركا للاتفاق النووي
نبيه بري يستعد للتحرك لتعويم المبادرة التي أطلقها
تعرض المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لحادث سير
ايران تصف حادثة نطنز بـ "العمل الإرهابي"
أبرز التطورات على الساحة اليمنية 11-4-2021
عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان السعودي قبالة نجران
في منفذ الوديعة تغيب الشرعية وتبرز انتهاكات السعودية
الأكثر قراءة
برلماني سوري لـ"إسلام تايمز": الضغوط الأمريكية على السوريين لا يمكن أن تستمر
الاستهداف الأمريكي للجيش اليمني في ندوة لاتحاد الكتاب العرب بدمشق
البيت الأبيض: بايدن مهتم بالدبلوماسية مع إيران
تعرض سفينة إيرانية لهجوم وواشنطن تعلق
شمخاني: لن نشارك بمفاوضات خارج الاتفاق النووي
موسكو تحذر واشنطن من سلوك اوكرانيا الاستفزازي
هكذا علق البيت الأبيض على اجتماع فيينا
الطيران السوري والروسي ينفذان هجوما ناريا على بقايا ’داعش’
مرتفع جوي يضرب سوريا.. تعرف على درجات الحرارة للايام الثلاثة القادمة..
إيران: لا توجدة قناة مع أمريكا للتفاوض على رفع العقوبات
تبادل التهم بين دمشق و أمريكا.. من المسؤول عن الكارثة؟
مسؤول أوروبي : اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي كان مفيدا
دبلوماسي إيراني: الوفد الأمريكي سيعود خالي اليدين من فيينا
روحاني: الشعب الإيراني كبد أمريكا هزيمة
العراق.. عمليات تفتيش واسعة في كركوك
عراقجي: سنوقف مفاوضات فيينا إذا كانت تسعى لأهداف أخرى
ما حقيقة تحسين الاتحاد الاوروبي لعلاقاته مع تركيا؟
مستشار الكاظمي يحدد أهداف زيارة الإمارات
موسكو: رصد 32 اعتداء إرهابياً من منطقة خفض التصعيد بإدلب
فيسبوك يحذف مئات الحسابات المزيفة لمنظمة مجاهدي خلق
الأخبار الساخنة
إيران تتحدث عن حادث في محطة نطنز النووية
الرئيس الأفغاني يبحث مع المبعوث الأمريكي مؤتمر إسطنبول للسلام
برلماني سوري لـ"إسلام تايمز": الضغوط الأمريكية على السوريين لا يمكن أن تستمر
بايدن يكيل بمكيالين... ماذا عن حق الفلسطينيين في المقاطعة؟
إعطاب رتلين للقوات الأمريكية في العراق
‘‘اشتراكيون ضد العدوان‘‘ يدين تصنيف أنصار الله بلائحة الإرهاب
إخترنا لکم
واقعة منشأة نطنز النووية.. حادثة عرضية أم عملية تخريبية؟
صوت ايران الأقوى في اجتماع فيينا
إيران..الطرف الوحيد الذي إلتزم بالإتفاق النووي ودافع عنه ويعمل على إحيائه
الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘ يكشف سياسته الجديدة ضد سوريا والرئيس الاسد!