القوات اليمنية المشتركة تحقق تقدما في منطقتين بمأرب

وأفاد مسؤولان عسكريان، بـتكبد مرتزقة العدوان السعودي عشرات القتلى ، في الساعات الـ24 الماضية، قرب مدينة مأرب الاستراتيجية".



وتدور معارك محتدمة في ثلاث جبهات، حيث حققت القوات اليمنية المشتركة تقدما في منطقتي الكسارة والمشجح بشمال غرب مدينة مأرب، وفقا ما ذكرت "فرانس برس" نقلا عن المسؤولين، اللذين ينتميان إلى مرتزقة العدوان السعودي .



ولفت أحد المسؤولين للوكالة إلى أن "الحوثيين يشنون هجمات متزامنة، وأنهم قد حققوا تقدما في جبهة الكسارة والشجح، رغم الغطاء الجوي لطيران تحالف العدوان السعودي ".



وفقا لـ"فرانس برس"، وقعت المعارك الجديدة غداة مواجهات مماثلة قتل فيها العشرات بين يومي الجمعة والسبت، و تحاول القوات اليمنية المشتركة تحرير مدينة مأرب الواقعة في محافظة غنية بالنفط، بهدف تحرير كامل الشمال اليمني.