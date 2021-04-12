استهداف رتل أميركي بعبوة ناسفة في صلاح الدين العراقية

وقال معاون مدير شرطة قضاء بيجي العقيد محمد الجبوري ان "عبوة ناسفة انفجرت على رتل دعم لوجستي تابع للقوات الاميركية في صلاح الدين بالقرب من قرية الحجاج شمالي تكريت، دون تسجيل اضرار بشرية بالحادث.



وكانت فصائل المقاومة قد هددت القوات الاجنبية على رأسها القوات الاميركية بالاستهداف في حال تمديد تواجدها غير الضروري في العراق والذي يعتبره الشعب العراقي والبرلمان احتلالا للبلاد.



وشهدت المطالبة الشعبية بانها التواجد الاميركي والاجنبي العسكري في العراق ذروتها بعد استشهاد قادة النصر الشهيد قاسم سلمياني وأبو مهدي المهندس وفاقهما قبل عام بالقرب من مطار بغداد الدولي بغارة أميركية.