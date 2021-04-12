الاحتلال الصهيوني يعتقل أكثر من 25 فلسطينيًا في الضفة الغربية

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،يوم امس الاحد، 13 مواطنا من الضفة الغربية؛ بعد مداهمة منازلهم فجرًا.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اعلن ،يوم امس الاحد، فرض إغلاق تام على الأراضي الفلسطينية المحتلة لمدة 3 أيام، اعتبارا من الثلاثاء، وجاء ذلك في بيان صدر عن الجيش، قال فيه إنه "بناء على تقييم الوضع الأمني وتعليمات المستوى السياسي سيتم فرض إغلاق شامل على منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) وإغلاق المعابر مع قطاع غزة".



وأوضح جيش الاحتلال أن ذلك يأتي "بمناسبة إحياء إسرائيل ‘يوم الذكرى‘ و‘يوم الاستقلال‘"، أيّ ذكرى النكبة الفلسطينية.



وسيبدأ الإغلاق اعتبارا، من يوم غد الثلاثاء، منذ الساعة 19:00 مساءً، وحتى منتصف ليل الخميس 15 نيسان.



وقال الجيش إنه "سيسمح خلال الإغلاق بعبور حالات إنسانية وطبية واستثنائية فقط بعد موافقة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية".