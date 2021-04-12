ظريف: الصهاينة يريدون الانتقام من نجاحات إيران في مسار رفع الحظر

جاء ذلك خلال اجتماع ظريف اليوم الاثنين مع لجنة الأمن الوطني في مجلس الشورى الاسلامي حيث قد تقريرا مفصلا عن محادثات فيينا التي جرت الاسبوع الماضي وكيفية متابعة المواقف الحاسمة للجمهورية الاسلامية .



واشار ظريف الى أن مسؤولي الكيان الصهيوني كانوا قد أعلنوا بصراحة انهم لن يسمحوا بأي تقدم على صعيد رفع الحظر عن إيران، وهم يتصورون اليوم انهم حققوا أهدافهم ، لكنهم سيتلقون الرد بمزيد من التطوير علي الصعيد النووي في ايران.



وأكد وزير الخارجية الايراني ان منشأة نطنز النووية هي اليوم اقوى من السابق واذا تصور العدو اننا ضعفنا في المفاوضات النووية ، فأن الذي سيحصل هو ان هذا العمل الجبان سيقوي موقفنا في المفاوضات ، وعلى اطراف الحوار ان تعلم انها اذا كانت تواجه مؤسسات التخصيب في ايران وهي تعمل بأجهزة الجيل الاول ، فأن بالامكان امتلاء منشأة نطنز بأجهزة الطرد المركزي المتطورة ذات القدرة المضاعفة على التخصيب .