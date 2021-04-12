الكشف عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي خلال ساعات

اسلام تايمز (اليمن) - أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أنه سيتم ،اليوم الاثنين، الكشف عن عملية عسكرية كبرى في العمق السعودي خلال الساعات القادمة.