أحدث العناوين :
مستوطنون يعتدون على مركبة مواطن فلسطيني
الهند تصبح ثاني بلد في عدد إصابات كورونا
روسيا تسجل 8320 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
طقس لبنان غداً.. صاف مع ارتفاع في درجات الحرارة
الصحة الأردنية: الوضع الوبائي لدينا مستقر
إقالة قائد شرطة محافظة بنادر الصومالية
صالحي: التخصيب في "نطنز" مستمر
"المركزي" التونسي يكشف تراجع احتياطي العملة الصعبة
مرسوم رئاسي لـ ضبط الأسعار في سوريا
لاريجاني يستقبل رئيس وزراء كوريا الجنوبية
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
12 April 2021
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
يوم القدس
شهيد القدس
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
الیمن
0
الاثنين 12 نيسان 2021 ساعة 10:57
الكشف عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي خلال ساعات
وقال العميد يحيى سريع: "بيان مهم للقوات المسلحة، انه خلال الساعات القادمة سيتم الإعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي".
مصدر :
وكالات
رقم :
926717
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
ظريف: الصهاينة يريدون الانتقام من نجاحات إيران في مسار رفع الحظر
الخارجية الإيرانية: سننتقم من إسرائيل بسبب هجوم نطنز
12 نيسان 2021
واقعة منشأة نطنز النووية.. حادثة عرضية أم عملية تخريبية؟
12 نيسان 2021
لا حدود لإجرام أميركا.. الراعي الرسمي لـ‘‘داعش‘‘ وتجنيد الأطفال
12 نيسان 2021
حزب الله: إيران تحقق انتصارا كبيرا عندما تنجح باعادة اميركا للاتفاق النووي
12 نيسان 2021
ايران تصف حادثة نطنز بـ "العمل الإرهابي"
11 نيسان 2021
مصدر إيراني: إذا لم تقبل واشنطن شروطنا ستعود بأيدي خالية من فيينا
11 نيسان 2021
المنظمات الحقوقية الدولية تلتزم الصمت بسبب أموال الخليج
المراسل معصومة فروزان
11 نيسان 2021
إيران تتحدث عن حادث في محطة نطنز النووية
11 نيسان 2021
صوت ايران الأقوى في اجتماع فيينا
10 نيسان 2021
ایران تبدأ عملية ضخ الغاز في اجهزة طرد مركزي من الجيل الجديد
10 نيسان 2021
كمالوندي: القضية المهمة لنا هي الغاء الحظر
10 نيسان 2021
إيران..الطرف الوحيد الذي إلتزم بالإتفاق النووي ودافع عنه ويعمل على إحيائه
10 نيسان 2021
أحدث العناوين
مستوطنون يعتدون على مركبة مواطن فلسطيني
الهند تصبح ثاني بلد في عدد إصابات كورونا
روسيا تسجل 8320 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
طقس لبنان غداً.. صاف مع ارتفاع في درجات الحرارة
الصحة الأردنية: الوضع الوبائي لدينا مستقر
إقالة قائد شرطة محافظة بنادر الصومالية
صالحي: التخصيب في "نطنز" مستمر
"المركزي" التونسي يكشف تراجع احتياطي العملة الصعبة
مرسوم رئاسي لـ ضبط الأسعار في سوريا
لاريجاني يستقبل رئيس وزراء كوريا الجنوبية
إيران.. تسجيل 274 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا
لافروف يزور طهران اليوم
إيران تعلن تحديد هوية منفذ هجوم نطنز النووية
العراق.. الكاظمي يدشن مشروع الفاو الكبير
الكشف عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي خلال ساعات
الرئيس اللبناني عون هنأ بحلول شهر رمضان
شيخ الأزهر يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك
ظريف: الصهاينة يريدون الانتقام من نجاحات إيران في مسار رفع الحظر
مئات المسلمين يحضرون مراسم تنظيف وتجهيز المسجد الأقصى
تعرف على الطقس في العراق اليوم الاثنين
الأكثر قراءة
برلماني سوري لـ"إسلام تايمز": الضغوط الأمريكية على السوريين لا يمكن أن تستمر
الاستهداف الأمريكي للجيش اليمني في ندوة لاتحاد الكتاب العرب بدمشق
تعرض سفينة إيرانية لهجوم وواشنطن تعلق
البيت الأبيض: بايدن مهتم بالدبلوماسية مع إيران
شمخاني: لن نشارك بمفاوضات خارج الاتفاق النووي
موسكو تحذر واشنطن من سلوك اوكرانيا الاستفزازي
هكذا علق البيت الأبيض على اجتماع فيينا
الطيران السوري والروسي ينفذان هجوما ناريا على بقايا ’داعش’
مرتفع جوي يضرب سوريا.. تعرف على درجات الحرارة للايام الثلاثة القادمة..
إيران: لا توجدة قناة مع أمريكا للتفاوض على رفع العقوبات
تبادل التهم بين دمشق و أمريكا.. من المسؤول عن الكارثة؟
مسؤول أوروبي : اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي كان مفيدا
روحاني: الشعب الإيراني كبد أمريكا هزيمة
عراقجي: سنوقف مفاوضات فيينا إذا كانت تسعى لأهداف أخرى
موسكو: رصد 32 اعتداء إرهابياً من منطقة خفض التصعيد بإدلب
دبلوماسي إيراني: الوفد الأمريكي سيعود خالي اليدين من فيينا
ما حقيقة تحسين الاتحاد الاوروبي لعلاقاته مع تركيا؟
فيسبوك يحذف مئات الحسابات المزيفة لمنظمة مجاهدي خلق
روسيا تقترح المساعدة لحل خلافات الهند مع باكستان حول كشمير
تقرير يؤكد مشاركة "داعش" و"القاعدة" في العدوان على اليمن
الأخبار الساخنة
إيران تتحدث عن حادث في محطة نطنز النووية
الرئيس الأفغاني يبحث مع المبعوث الأمريكي مؤتمر إسطنبول للسلام
برلماني سوري لـ"إسلام تايمز": الضغوط الأمريكية على السوريين لا يمكن أن تستمر
بايدن يكيل بمكيالين... ماذا عن حق الفلسطينيين في المقاطعة؟
إعطاب رتلين للقوات الأمريكية في العراق
‘‘اشتراكيون ضد العدوان‘‘ يدين تصنيف أنصار الله بلائحة الإرهاب
إخترنا لکم
واقعة منشأة نطنز النووية.. حادثة عرضية أم عملية تخريبية؟
صوت ايران الأقوى في اجتماع فيينا
إيران..الطرف الوحيد الذي إلتزم بالإتفاق النووي ودافع عنه ويعمل على إحيائه
الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘ يكشف سياسته الجديدة ضد سوريا والرئيس الاسد!