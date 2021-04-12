العراق.. الكاظمي يدشن مشروع الفاو الكبير

بكلفة مالية بلغت اكثر من ملياري دولار بدء العراق بتنفيذ اولى مراحل مشروع ميناء الفاو الكبير اقصى جنوب محافظة البصرة. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي وضع حجر اساس لخمسة مشاريع من ضمنها بناء خمسة ارصفة للحاويات اتهم جهات لم يسميها بالتشكيك بقدرة حكومته على المضي قدماً بمراحل المشروع الذي بدء العمل به لاول مرة عام الفين وعشرة.



وقال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي: "راهن الكثير على ان هذا المشروع سوف لن يرى النور وراهن البعض وحاول احباط المواطنين عن طريق التشكيك بقدرات الحكومة وخلال فترة قصيرة نجحنا بالتعاقد والتخطيط لهذا المشروع، اليوم على بركة الله نعلن عن بدء تنفيذ مشروع الفاو الكبير".



وزارة النقل العراقية من جانبها كشفت عن ان مبلغ الثلاثمائة مليون دولار الذي خصص لمشروع ميناء الفاو الكبير في الموازنة المالية ستغطي تكاليف اعمال المشروع لسنة واحدة .. الى ذلك يرى مختصون ان تنفيذ المرحلة الاولى يمثل خطوة مهمة تتناسب وحجم الاستيرادات القادمة الى البلاد من دول العالم المختلفة.



من جهته قال وزير النقل العراقي، ناصر الشبلي: "استطعنا ان نخصص المبلغ المخصص للمشروع في ألفين واحد وعشرون وان شاء الله سيتم تخصيص المبلغ".



ووقع العراق في نهاية العام المنصرم عقدا مع شركة دايو الكورية لتنفيذ المرحلة الاولى من مشروع ميناء الفاو الكبير الذي واجه تحديات جمه ابرزها انتحار مدير الشركة الكورية المنفذة للمشروع .