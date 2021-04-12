إيران تعلن تحديد هوية منفذ هجوم نطنز النووية

وقال المسؤول الإيراني "تم التعرف على هوية الشخص الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن إحدى قاعات مجمع شهيد أحمدي روشان نطنز للتخصيب من خلال تعطيل النظام الكهربائي".



وأضاف: يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض على السبب الرئيسي لاضطراب نظام الكهرباء في مجمع نطنز.



وفي إشارة إلى تقرير المجموعة الفنية المكلفة بالتحقيق في الحادث، أوضح المسؤول المطلع أن المجموعة الفنية حددت أيضًا كيفية تعطيل نظام الإمداد بالطاقة، ومنذ يوم أمس تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات اللازمة لإعادة القاعة المتضررة لإعادة التشغيل. دائرة كهربائية.