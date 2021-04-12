لافروف يزور طهران اليوم

وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين: سنستضيف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مساء اليوم كما سيزور وزير الخارجية الصربي طهران يوم السبت.