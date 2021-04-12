طقس لبنان غداً.. صاف مع ارتفاع في درجات الحرارة

– الحال العامة: يستقر الطقس تدريجيا في لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بدءا من بعد ظهر اليوم الإثنين.



الطقس المتوقع في لبنان:



– الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم، من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع انخفاض نسبة الرطوبة على الساحل.



-الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة اعتبارا من بعد الظهر وتبقى درجات الحرارة دون معدلاتها على الساحل.



-الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة.



– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح :على الساحل من 12 الى 19 درجة، فوق الجبال من 3 الى 13 درجة، في الداخل من 6 الى 16 درجة.



– الرياح السطحية: جنوبية غربية يتحول بدءا من الظهر الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.



– الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا بسبب الضباب على المرتفعات.



– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55و 85%



– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.



– حرارة سطح الماء: 19 درجة



– الضغط الجوي: 766 ملم زئبق