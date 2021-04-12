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الاثنين 12 نيسان 2021 ساعة 14:06

روسيا تسجل 8320 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا تسجل 8320 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
وقال المقر “خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تسجيل في روسيا 8320 حالة إصابة بفيروس كورونا في 83 اقليماً”، موضحا أن إجمالي الإصابات منذ بداية انتشار الفيروس وصل إلى 4649710 حالات.

وأضاف المقر “توزيع الإصابات جاء كالتالي: موسكو 1833، بطرسبورغ 706 ، مقاطعة ضواحي موسكو 569”. وأشير إلى أن أقل عدد إصابات بفيروس كورونا كان في جمهورية ألتاي – إصابتان، منطقة الحكم الذاتي اليهودية وجمهورية توفا – إصابة واحدة لكل منهما.

وبدأت في روسيا، في الـ5 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، حملة تطعيم عام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد “كوفيد-19” ، في آب/أغسطس الماضي، طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.
مصدر : وكالات
رقم : 926760
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