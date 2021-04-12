حركة التوحيد وتجمع العلماء: لجعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار

وأوضح بيان، ان اللقاء "تناول الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون"، داعيا المعنيين إلى "جعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار"، مؤكدين " مسؤولية الوقوف إلى جانب أهلنا في هذه المحنة التي تقع على عاتق الجميع وليكن التضامن والتكافل شعارا لهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادنا".



واعتبر المجتمعون في بيانهم أن "التعاون المتشترك هو العنوان العريض الذي يجمع كافة المسلمين على امتداد العالم العربي والاسلامي، وسيبقى شعار التلاقي والوحدة يجمعنا في رؤية استراتيجية بل وإيمانية لا تتفلت أواصرها ولا تنقطع حبالها اعتصاما وتجمعا وتوحيدا".