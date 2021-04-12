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الاثنين 12 نيسان 2021 ساعة 17:31

افتتاح المركز الوطني الايراني لتكنولوجيا الكوانتوم

افتتاح المركز الوطني الايراني لتكنولوجيا الكوانتوم
وقال صالحي في تصريح للصحفيين خلال مراسم الافتتاح التي جرت اليوم الاثنين: اليوم هو يوم يبعث على السرور حيث نشهد افتتاح المركز الوطني لتكنولوجيا الكوانتوم. لقد بذل زملاؤنا جهودا واسعة خلال الاعوام الاخيرة وسيشهد شعبنا اي خطوات واسعة اتخذها ابناؤه في القرن الـ 21 . تكنولوجيا الكوانتوم مجال مهم جدا كالتحول من عالم بلا كهرباء الى عالم بكهرباء.

واشار الى ان هذه التكنولوجيا لها الكثير من الاستعمالات مثل الاتصالات والمحاكاة وقال: ان منظمة الطاقة الذرية الايرانية بدات الدراسات في هذا المجال منذ العام 2016 ونحن نتخذ الخطى سريعا في هذا المجال في الوقت الحاضر وابرمنا عقودا مع عدد من الجامعات ووضعنا المعدات المكملة تحت تصرف مختبرات الجامعات.

ونوه الى ان الاستثمارات تزداد في هذا المجال يوما بعد يوم وقال: ان الهند تستثمر الان في هذا المجال حتى في مستوى المليارات. ونحن الان متقدمون على جميع دول غرب اسيا وسنقيم الاستثمارات في اقسامها المهمة قدر الامكان.

ولفت الى ان خارطة الطريق لتكنولوجيا الكوانتوم قد رسمت للاتحاد الاوروبي قبل 6 اعوام واضاف: نحن بدانا في العام 2016 ولسنا متاخرين كثيرا الا ان استثماراتهم لا تقارن باستثماراتنا. ولكن رغم قلة استثماراتنا الا اننا نعمل في اجواء معنوية وعقائدية ما يمنح البركة لعملنا وهذا ليس شعارا.

يذكر انه تم يوم السبت لمناسبة اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية افتتاح وتدشين 133 منجزا نوويا برعاية رئيس الجمهورية حسن روحاني وحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية علي اكبر صالحي، قسم بصورة حضورية والقسم الاخر عبر الفيديو كونفرانس.
رقم : 926781
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