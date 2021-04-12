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الاثنين 12 نيسان 2021 ساعة 17:40

رد فعل ايران تجاه حادث مفاعل نطنز الارهابي

رد فعل ايران تجاه حادث مفاعل نطنز الارهابي
رسميا.. طهران تتهم الكيان الصهيوني بالوقوف وراء حادث منشأة نطنز النووية.. اتهام جاء على لسان كبار المسؤولين الايرانيين.

وفي هذا الصدد اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن الكيان الاسرائيلي يريد الانتقام من الشعب الإيراني لنجاحاته في مسار إلغاء الحظر عن البلاد، مؤكدا على أن ايران لن تسمح للصهاينة بفعل بأي شيء وأنها ستنتقم منهم.

وبدوره المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده وصف الحادث بأنه عمل إرهابي قام به الكيان الصهيوني مشددا على أن ايران سترد على العمل الإرهابي في الزمان والمكان المناسبين وأكد أن الحادث لم يؤدي لخسائر بالأرواح.

وقال خطيب زاده: "حادث يوم أمس الذي حصل في منشأة نطنز هو عمل إرهابي قام به الكيان الاسرائيلي. الأضرار الناجمة اقتصرت على الأضرار التي تحصل عن اختلال المنظومة الكهربائية، كما أسفر عن خروج عدد من أجهزة اي ار واحد عن العمل وسنبدلها بأخرى أكثر تطورا".

وشدد المسؤول الايراني على حق بلاده في الدفاع والرد وفق منشور الأمم المتحدة باعتبار ان الحادث كان من شأنه أن يتسبب بكارثة انسانية، مطالبا المجتمع الدولي وأطراف الإتفاق بضرورة ردع هذا الكيان الصهيوني وعدم الاكتفاء بشجب اعمال هذا الكيان الارهابي. واعتبر أن هدف الحادث التشويش على مسار محادثات الإتفاق النووي في وقت تمضي فيه المفاوضات قدما حسب ما أكده نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

من جهته المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي وتأكيدا على أنه في صحة جيدة.. بعد الحادث التي تعرض له اثناء تفقده منشأة نظنر. أكد في تصريحات أنه على ثقة بالانتصار، مشددا على ان هذه الحرب هي حرب الثبات والاستقامة. وقال كمالوندي إن ثقته بالانتصار ترتكز على الامكانات والتخصصات والقدرات التي تمتلكها الطواقم الفاعلة في المجال النووي.

مصدر في وزارة الأمن الإيرانية كشف عن التعرف على منفذ حادثة نطنز واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتقاله مؤكدا أن فريق التحقيق في المنشأة توصل إلى الطريقة التي تم بها إيجاد الخلل في قسم توزيع الكهرباء بالمفاعل. وقال المصدر إنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات اللازمة لإعادة المنشأة المتضررة إلى دائرة العمل من جديد.

وقال المحلل السياسي الايراني، حسين كنعاني مقدم ان ايران تواجه منذ فترة الارهاب النووي وان هذه لم تكن المرة الاولى وتم ايضا اغتيال علماء نوويين ايرانيين وكان اخرهم العالم فخري نوري زاده والكثير من الخطوات الارهابية التي قاموا بها في نطنز.

واشار الى ان "اسرائيل" هي المتهم الاول في تلك الاعتداءات ولفت الى انه سيكون هناك نوعين اولا الرد العالمي والدولي فعلى مجلس الامن ان يشجب هذه الاعتداءات الارهابية التي تعارض كل المواثيق الدولية.

واضاف ان النقطة الثانية هو حق ايران في ان ترد و من المحتمل ان يكون مفاعل ديمونة للكيان الصهيوني هدفا للرد الايراني.

وشدد على ان لم تقم امريكا بلجم الكيان الصهيوني الغاصب فهو سيشن عمليات عدائية ضد كل المنطقة.

العمل الارهابي تزامن مع زيارة أول مسؤول امريكي رفيع المستوى إلى الاراضي الفلسطينية المحتلة. تمثلت بزيارة وزير الدفاع لويد اوستن الذي شدد على التزام بلاده التام بأمن الكيان الاسرائيلي.

وزير الحرب الاسرائيلي بيني غانتس أكد أيضا أن تل ابيب تعتبر امريكا شريكا كاملا وفي جميع مسارح العمليات بما فيها مسألة إيران. وكانت إذاعة كان العبرية نقلت عن مصادر مخابراتية لم تسمها إن جهاز الموساد نفذ هجوما إلكترونيا استهدف منشأة نطنز النووية الإيرانية دون ذكر معلومات عن المصدر
رقم : 926787
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