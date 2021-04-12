قطر تدين استهداف منشأة نطنز الإيرانية وتدعم التفاوض

وأكدت وزارة الخارجية القطرية دعم الدوحة الكامل لمسار المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني للوصول إلى تسوية شاملة ومرضية لكل الأطراف.



وفي وقت سابق اليوم، اتهمت طهران كيان الاحتلال الاسرائيلي بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف منشأة نطنز، أمس الأحد.



وأكدت إيران أنها تحتفظ بحق الرد على الهجوم في التوقيت والمكان المناسبين، وقالت إنها ستعيد تشغيل المنشأة في أقرب وقت.



وزاد الهجوم الأخير من التوتر المتصاعد بين طهران و"تل أبيب"، على خلفية رفض الأخيرة التوصل إلى أي اتفاق أمريكي إيراني بشأن البرنامج النووي الإيراني.



وسبق أن أكدت قطر ضرورة تخفيف الاحتقان في المنطقة واعتماد التفاوض كآلية وحيدة لحل الخلافات بين الدول.



ولم تعلن "إسرائيل" رسمياً مسؤوليتها عن الهجوم، لكن صحفاً أمريكية وعبرية نقلت عن مسؤولين استخباريين أن الموساد متورط في هذه العملية.