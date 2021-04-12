الاحتلال التركي يقيم سواتر وخنادق بين القرى لترسيخ وجوده بريف الرقة

وقالت مصادر محلية لـ سانا إن قوات الاحتلال التركي قامت ببناء سواتر على عمق 32 كم داخل الأراضي السورية بالتزامن مع تعزيز عدد من قواعدها العسكرية اللاشرعية بأسلحة ثقيلة ورادارات متطورة إلى جانب حفر خنادق بطول 15 كم بمحاذاة أوتستراد الحسكة -حلب في محيط عين عيسى.



ولفتت المصادر إلى أن مخططات الاحتلال التركي ترمي إلى عزل المناطق المحتلة شمال اوتستراد حلب -الحسكة عن الجنوب وظهرت بوادرها من خلال بناء 5 قواعد عسكرية بشكل غير شرعي في ناحية عين عيسى، مبينة “أن الاحتلال التركي قام بربط هذه القواعد ببعضها البعض لتكريس احتلاله هذه المناطق”.



وتسعى قوات الاحتلال التركي إلى ترسيخ وجودها مع مرتزقتها من المجموعات الإرهابية في القرى والبلدات التي تحتلها في أرياف حلب والرقة والحسكة عبر فرض سياسة التتريك من خلال إقامة المدارس والجامعات وفرض اللغة التركية والمؤسسات المرتبطة بالولايات التركية بشكل يتناقض مع القوانين الدولية.