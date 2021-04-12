فصائل منظمة التحرير: لا انتخابات بدون القدس ولا فيتو للاحتلال

وأكدت الفصائل، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، في مقر العلاقات الوطنية لحركة فتح، لمناقشة عملية الانتخابات العامة، ضرورة استكمال عملية الانتخابات بجميع مراحلها ترشيحاً وانتخاباً ودعاية، في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 (القدس والضفة الغربية وقطاع غزة).



ودعت أطراف المجتمع الدولي للضغط على السلطة القائمة بالاحتلال، حتى لا تضع العراقيل والعقبات بأي شكل كان أمام إجراء الانتخابات بمراحلها كافة في جميع المناطق المحتلة بما فيها القدس.



وشددت على ضرورة جعل الانتخابات حالة اشتباك ومقاومة شعبية شاملة في القدس وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ودعوة القوى والفصائل والأحزاب والفعاليات الشعبية والنقابات لتحمل مسؤولياتها، والإعداد المشترك لخوض المعركة ضد الاحتلال، من أجل المعركة الانتخابية وكل الحقوق الوطنية المشروعة.



وحضر الاجتماع: حركة فتح، وجبهة النضال الشعبي، وفدا، والجبهة الديموقراطية، والجبهة الشعبية، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، وحزب الشعب، والمبادرة الوطنية.