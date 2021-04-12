سوريا : غداً أول أيام شهر رمضان المبارك

وجاء في بيان للمجلس أن يوم غد الثلاثاء هو أول ايام شهر رمضان المبارك لعام 1442 هجري الموافق الثالث عشر من نيسان لعام 2021.



وكان المجلس عقد جلسة التماس هلال الشهر الفضيل في مسجد بني أمية الكبير بدمشق.