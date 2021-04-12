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الاثنين 12 نيسان 2021 ساعة 21:04

غدًا الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك في فلسطين

غدًا الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك في فلسطين
وقال المفتي إنه في الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء الفلسطينية بالمسجد الأقصى المبارك لمتابعة تحري هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هــ، بحضور لفيف من علماء الدين والشخصيات الرسمية والشعبية الاعتبارية واستئناسا بتقديرات الأخوة الفلكيين من داخل فلسطين وخارجها لتولد هلال شهر رمضان وإمكانات رؤيته، فقد ثبتت بالوجه الشرعي رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة، وعليه، يكون يوم غدٍ الثلاثاء الثالث عشر من شهر نيسان 2021 هو الأول من شهر رمضان المبارك.

وأضاف: من رحاب المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين، وثاني مسجد وضع في الأرض، وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال نهنئ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وشعبنا الفلسطيني في الوطن وفي الشتات، بحلول هذا الشهر الفضيل، سائلين الله العلي القدير أن يجعله شهر خير ورحمة ومغفرة، نتقرب فيه إلى الله بالطاعة، وأن يعيننا على صيامه وأن يتقبله منا، وأن ييسر لأمتنا الإسلامية العز والمنعة والتمكين. ونسأله سبحانه أن يتقبل شهداءنا في عليين، وأن ييسر الفرج القريب لأسرانا البواسل، وأن يحمي قدسنا وأقصانا من عبث العابثين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المحكمة العليا في السعودية أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وكانت وسائل إعلام سعودية أفادت مساء يوم أمس الأحد بأن المملكة أعلنت تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك في مرصدين حكوميين، وأن يوم الاثنين هو المتمم لشهر شعبان.

وأعلنت معظم الدول العربية والإسلامية والهيئات الإسلامية في العالم، يوم أمس أن الثلاثاء 13 أبريل أول أيام شهر رمضان المبارك، بعد أن تعذر رؤية الهلال مساء الأحد.
مصدر : وكالات
رقم : 926822
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