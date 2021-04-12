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الاثنين 12 نيسان 2021 ساعة 21:41

المانيا : موجة كورونا الثالثة قد تكون "الأشد"

المانيا : موجة كورونا الثالثة قد تكون "الأشد"
وقالت ميركل اليوم الاثنين خلال افتتاح معرض هانوفر الصناعي المنعقد رقميا هذا العام: "علينا أن نؤكد أن هذه الموجة الثالثة ربما تكون الأشد بالنسبة لنا".

وأضافت أن عدد الإصابات مرتفع للغاية حاليا، ويتزايد شغل وحدات العناية المركزة في المستشفيات مجددا، مؤكدة أن "التطعيم أهم سلاح لدينا" لكسر هذه الموجة.

وأفادت بأن الاختبارات تساعد في بناء جسر حتى تصبح حملة التطعيم فعالة.

وأوضحت المستشارة أن مواصلة التنمية الاقتصادية تتوقف بشكل حاسم على المدى الذي يمكن من خلاله السيطرة على العدوى في أسرع وقت ممكن، داعية إلى التعاون على مستوى العالم لمكافحة الجائحة.

وصرحت بأنه حتى التطعيم السريع للسكان لا يضمن عدم انتشار طفرات فيروسية أخرى في جميع أنحاء العالم، وقد لا تكون اللقاحات فعالة ضدها أو تصبح أقل فعالية، مضيفة أن حصول البلدان الفقيرة على اللقاحات له أهمية عالمية أيضا.

وأكدت ميركل ضرورة أن تصبح أوروبا أكثر مرونة في ما يتعلق بسلاسل التوريد الدولية، مشيرة إلى أنه من المهم تعزيز استقلال ألمانيا وأوروبا استراتيجيا وكذلك في مجال إنتاج لقاحات كورونا.

وبينت في المقابل أن هذا لا يعني تقييد التعاون مع مناطق اقتصادية أخرى.
مصدر : وكالات
رقم : 926831
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