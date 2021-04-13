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الثلاثاء 13 نيسان 2021 ساعة 00:49

السيد خامنئي ينصح حسن الخميني بعدم الترشح للانتخابات 

السيد خامنئي ينصح حسن الخميني بعدم الترشح للانتخابات 
وقال ياسر في حديث لموقع "جماران نيوز"، مساء الاثنين، إن "شقيقه كان ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية، لكنه انسحب من القرار بسبب نصيحة قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي".

وأضاف إن "شقيقه السيد حسن الخميني ألتقى مؤخراً السيد الخامنئي وأبلغه بأنه ينصحه بعدم الترشح والدخول في سباق الانتخابات الرئاسية في الوضع الراهن"، مبيناً إنه "بعد هذه النصيحة سيكون قرار شقيقي (حسن الخميني) واضحاً وهو عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة".

وفي الأيام الأخيرة، اجتمعت بعض الأحزاب والقوى السياسية الإصلاحية، بما في ذلك جمعية المحاربين القدامى مع حسن الخميني وطلبت منه الترشح للرئاسة.

وطرح التيار الإصلاحي سلسلة من الأسماء للترشح للانتخابات الرئاسية منهم وزير الاتصالات الحالي محمد جواد آذري جهرمي، فيما يرى آخرون إن "علي لاريجاني" رئيس البرلمان السابق الذي ينتمي للتيار الأصولي المعتدل، هو الخيار الأنسب للإصلاحيين والمعتدلين.
رقم : 926853
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