الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 13 نيسان 2021 ساعة 07:41

خط انتاج لقاح "كوف ايران بركت" يتقدم وفق التوقعات

خط انتاج لقاح "كوف ايران بركت" يتقدم وفق التوقعات
وقال حسن جليلي في تصريح بشان اختبار وانتاج لقاح "كوف ايران بركت" من قبل اللجنة التنفيذية لاوامر الامام: انه وفي ظل عناية الباري تعالى والجهود المبذولة ليل نهار من قبل علماء الادوية في اللجنة تجري في الوقت الحاضر جميع مراحل الانتاج الصناعي وشبه الصناعي لهذا اللقاح وفق التوقعات وقد حققنا نجاحات باهرة جدا في هذا المجال.

واضاف: انه مثلما وعدنا المواطنين سنصل بالطاقة الانتاجية شبه الصناعية للقاح الى 3 ملايين جرعة شهريا في ربيع العام الجاري.

وحول خط الانتاج الصناعي للقاح قال: ان عمليات انشاء المبنى قد انتهت وتم كذلك نصب ما بين 20 الى 30 بالمائة من الاجهزة وستكون البقية جاهزة للتدشين حتى بداية الصيف القادم مثلما اعلن سابقا.

وتابع قائلا: انه الى جانب انتاج 3 ملايين جرعة شهريا من اللقاح في خط الانتاج شبه الصناعي سيتم تدشين خط الانتاج الصناعي ايضا بطاقة 12 الى 15 مليون جرعة شهريا في الصيف القادم.

وحول المرحلة الثالثة من الاختبار البشري للقاح "كوف ايران بركت" قال جليلي: انه في حال المصادقة من قبل الجهات المسؤولة على الوثائق التي تم تقديمها بعد انجاز المرحلة السريرية الثانية سنكون جاهزين بداية الشهر القادم لبدء المرحلة الثالثة من الاختبار السريري.
رقم : 926875
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الملف الايراني يختم تذكرة الذهاب والإياب لِأوسين وكوهين ..
الملف الايراني يختم تذكرة الذهاب والإياب لِأوسين وكوهين ..
ايران... يوم الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
ايران... يوم الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
13 نيسان 2021
ظريف: الصهاينة يريدون الانتقام من نجاحات إيران في مسار رفع الحظر
ظريف: الصهاينة يريدون الانتقام من نجاحات إيران في مسار رفع الحظر
12 نيسان 2021
الخارجية الإيرانية: سننتقم من إسرائيل بسبب هجوم نطنز
الخارجية الإيرانية: سننتقم من إسرائيل بسبب هجوم نطنز
12 نيسان 2021
واقعة منشأة نطنز النووية.. حادثة عرضية أم عملية تخريبية؟
واقعة منشأة نطنز النووية.. حادثة عرضية أم عملية تخريبية؟
12 نيسان 2021
لا حدود لإجرام أميركا.. الراعي الرسمي لـ‘‘داعش‘‘ وتجنيد الأطفال
لا حدود لإجرام أميركا.. الراعي الرسمي لـ‘‘داعش‘‘ وتجنيد الأطفال
12 نيسان 2021
حزب الله: إيران تحقق انتصارا كبيرا عندما تنجح باعادة اميركا للاتفاق النووي
حزب الله: إيران تحقق انتصارا كبيرا عندما تنجح باعادة اميركا للاتفاق النووي
12 نيسان 2021
ايران تصف حادثة نطنز بـ "العمل الإرهابي"
ايران تصف حادثة نطنز بـ "العمل الإرهابي"
11 نيسان 2021
مصدر إيراني: إذا لم تقبل واشنطن شروطنا ستعود بأيدي خالية من فيينا
مصدر إيراني: إذا لم تقبل واشنطن شروطنا ستعود بأيدي خالية من فيينا
11 نيسان 2021
المنظمات الحقوقية الدولية تلتزم الصمت بسبب أموال الخليج
المنظمات الحقوقية الدولية تلتزم الصمت بسبب أموال الخليج
المراسل معصومة فروزان
11 نيسان 2021
إيران تتحدث عن حادث في محطة نطنز النووية
إيران تتحدث عن حادث في محطة نطنز النووية
11 نيسان 2021
صوت ايران الأقوى في اجتماع فيينا
صوت ايران الأقوى في اجتماع فيينا
10 نيسان 2021
ایران تبدأ عملية ضخ الغاز في اجهزة طرد مركزي من الجيل الجديد
ایران تبدأ عملية ضخ الغاز في اجهزة طرد مركزي من الجيل الجديد
10 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الملف الايراني يختم تذكرة الذهاب والإياب لِأوسين وكوهين ..
واقعة منشأة نطنز النووية.. حادثة عرضية أم عملية تخريبية؟
صوت ايران الأقوى في اجتماع فيينا
إيران..الطرف الوحيد الذي إلتزم بالإتفاق النووي ودافع عنه ويعمل على إحيائه