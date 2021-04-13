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الثلاثاء 13 نيسان 2021 ساعة 07:49
سقوط عدد من الضحايا بإطلاق نار بمدرسة أمريكية
وقالت الشرطة عبر "تويتر" إنه "تم الإبلاغ عن سقوط عدد من الضحايا في إطلاق نار في مدرسة أوستن إيست ماجنت الثانوية، من بينهم أحد عناصر الشرطة"، داعية المواطنين إلى تجنب المنطقة.
مصدر :
وكالات
رقم :
926882
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