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الثلاثاء 13 نيسان 2021 ساعة 07:54

ايران تدعو الاتحاد الاوروبي لادانة العمل الارهابي ضد مجمع نطنز النووي

ايران تدعو الاتحاد الاوروبي لادانة العمل الارهابي ضد مجمع نطنز النووي
وكتبت الممثلية الايرانية لدى الاتحاد الاوروبي في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين: انه على المجتمع الدولي الا يمر بسهولة من الهجوم الاخير على نطنز.

واضافت: ان المطلوب من الاتحاد الاوروبي ان يدين بقوة هذا الهجوم الذي يعد تهديدا ضد السلام والامن الدولي وعملا ارهابيا متعمدا ضد المنشآت النووية السلمية الايرانية التي هي تحت المراقبة الدولية.

يذكر ان جزءا من شبكة توزيع الكهرباء في منشاة "الشهيد مصطفى احمدي روشن" للتخصيب في نطنز تعرض فجر الاحد لحادث حيث اكدت مصادر في الكيان الصهيوني ضلوع الكيان فيه.
رقم : 926885
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