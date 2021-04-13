غوتيريش يدعو لفرض ضريبة على ثروة من تربحوا من فيروس كورونا

وقال: "أحدث التقارير تشير إلى أن هناك زيادة قدرها 5 تريليونات دولار في ثروة أغنى الأغنياء في العالم خلال العام الماضي بسبب الوباء.. على الحكومات النظر في فرض ضريبة تضامن أو ثروة على أولئك الذين استفادوا خلال الوباء، للحد من التفاوت الشديد".



وأشار إلى أكثر من 3 ملايين حالة وفاة، وزيادة الإصابات بفيروس كورونا، وأسوأ ركود منذ 90 عاما، وسقوط نحو 120 مليون شخص في براثن الفقر المدقع، وفقدان ما يعادل من 255 مليون وظيفة بدوام كامل.



وجاءت دعوة غوتيريش على خلفية نداء وجهه المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي في أكتوبر الماضي لأكثر من ألفي ملياردير في العالم لفتح حساباتهم المصرفية.



وحذر بيزلي في نوفمبر الماضي من أن "عام 2021 سيكون أسوأ من عام 2020، وبدون مليارات الدولارات سنواجه مجاعات ذات أبعاد كارثية".