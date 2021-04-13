وقالت حماس في بيان، إنه في إطار الانتخابات الدورية الداخلية التي تجريها الحركة في مناطقها المختلفة، تمكّنت حركة حماس في الخارج، على مدى شهر ونيّف، من إجراء العملية الانتخابيّة الداخليّة، في جميع أماكن وجودها وحضورها، والتي أفرزت مجلس شوراها الجديد، موضحة أن مجلسها الجديد قد التأم بحضور مختلف أعضائه.



وأضافت "وقد انتخب المجلس خالد مشعل رئيساً للحركة في الخارج لدورة تستمر 4 سنوات، و موسى أبو مرزوق نائباً له".



وكان مشعل قد شغل منصب رئيس حركة "حماس"، منذ عام 1996، وحتى 2017، حيث حل مكانه الرئيس الحالي، إسماعيل هنية.



وتجري حركة "حماس"، منذ منتصف شهر فبراير الماضي، انتخابات داخلية في أقاليم ثلاثة، الأول في قطاع غزة، والثاني في الضفة الغربية، والثالث في منطقة "خارج فلسطين".



ويتوقع أن تختتم الحركة الانتخابات، بانتخاب رئيس للمكتب السياسي العام، خلال الشهر الجاري.



وكانت الحركة قد انتخبت في 10 مارس الماضي، يحيى السنوار رئيسا لها في قطاع غزة.



