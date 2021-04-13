بدء محادثات ظريف ولافروف في طهران

ويبحث وزير الخارجية الروسي في طهران العديد من القضايا الإقليمية والدولية والثنائية لاسيما الاتفاق النووي اضافى الى ملفات سوريا واليمن وأفغانستان والقضايا الاقتصادية.



كما سيتم خلال هذه الزيارة التوقيع على وثيقتين للتعاون هما "الاتفاقية الثقافية" و "برنامج التعاون" بين وزارات البلدين.



وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي وصل طهران مساء امس أكد في حوار اجرته وكالة "ارنا" معه أن تعزيز العلاقات في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والانسانية مع إيران يعد من أولويات السياسة الخارجية لروسيا.



واضاف أنه يعتزم مناقشة سبل تعزيز العلاقات الروسية الإيرانية خلال محادثاته مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.