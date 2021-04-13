اتفاق بين أطراف السلام في السودان بشأن الحركات المسلحة

وتصاعد الجدل في السودان مؤخرا بعد دخول أعداد كبيرة من قوات تابعة لبعض الحركات المسلحة، لمقار ومواقع مدنية في أماكن استراتيجية في الخرطوم والمدن الكبرى.



واحتدم الجدل أكثر بعد اقتحام مجموعة، مزودة بأسلحة ثقيلة ومضادات طائرات، مقر اللجنة الأوليمبية السودانية في قلب العاصمة، ما دفع باللجنة لإخلاء المقر وسط مخاوف بأن يهدد الحادث بتجميد كامل للنشاط الرياضي بالسودان.



وبات وجود قوات الحركات المسلحة في المواقع المدنية في قلب الخرطوم أمرا ملحوظا ومثيرا للمخاوف.



وأكد مطوك في تصريحات لـ "الحرة" أن الوساطة والحكومة وشركاء السلام اتفقوا على معالجة الخروقات الأمنية التي حدثت بملف تنفيذ اتفاق السلام، مشيرا إلى أنه تم تكوين لجنة لإدارة هذا الملف.



وأوضح أن الوساطة اجتمعت بأعضاء اتفاق "مسار الشرق" لمعالجة الاختلالات التي حدثت للوصول لتقريب وجهات النظر لتنفيذ استحقاقات السلام لأصحاب المصلحة، إلى جانب عقد عدد من الاجتماعات مع مساري الوسط والشمال للوصول لحلول في ملف تقسيم السلطة والثروة.