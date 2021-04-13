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الثلاثاء 13 نيسان 2021 ساعة 11:49

جمعية الوفاق البحرينية ترحب بدعوة المفوضية الأممية لإطلاق سراح سجناء الرأي

جمعية الوفاق البحرينية ترحب بدعوة المفوضية الأممية لإطلاق سراح سجناء الرأي
وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، دعت إلى إجراء تحقيق مستقل في ظروف وفاة المعتقل "عباس مال الله" في السجن.

وقال مكتب المفوض عبر صفحته على منصة فيسبوك « أحطنا علما بقرار السلطات البحرينية بالإفراج عن عدد من سجناء الرأي في أعقاب تفشي وباء كوفيد 19 في السجون، ونحث البحرين على إطلاق سراح جميع سجناء الرأي المعرّضين لخطر كبير من جرّاء الوباء.

وأضاف «نأسف لوفاة "عباس مال الله" في السجن، وندعو إلى إجراء تحقيق محايد ومستقل في وفاته، وإعادة تقييم الأوضاع الصحية في السجون لمنع تكرار مثل هذه الحوادث».
مصدر : وكالات
رقم : 926919
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