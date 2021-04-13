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الثلاثاء 13 نيسان 2021 ساعة 11:52

لافروف يؤكد ضرورة رفع جميع اشكال الحظر عن إيران

لافروف يؤكد ضرورة رفع جميع اشكال الحظر عن إيران
وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف بطهران عقب محادثاتهما اليوم الثلاثاء قال لافروف: ندعو كافة أطراف الاتفاق النووي إلى الالتزام بالاتفاق وتطبيق القرار الدوليا، كما لافروف: ندعو طهران كذلك إلى الالتزام بالاتفاق النووي.

واضاف : تسوية الخلافات في منطقة الخليج الفارسي تكون عبر الحوار الشامل بمشاركة كافة اللاعبين بما في ذلك إيران، مؤكدا دعم موسكو لمبادرة هرمز للسلام التي قدمتها إيران.

واضاف وزير الخارجية الروسي: ينبغي إيجاد آلية لحل الخلافات في منطقة الخليج الفارسي.

واشار لافروف الى انه بحث مع ظريف قضية قره باغ، لافتا الى وجود مواقف متقاربة جدا حول أفغانستان.

وادان لافروف أي عمل يعيق محادثات فيينا، وقال: لافروف: ندعم محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي ونرفض أي محاولة لمد أجلها أو عرقلته.

وأضاف: نأمل أن يتفهم الاتحاد الأوروبي عدم جواز فرض عقوبات على إيران في خضم المفاوضات، وأن موسكو تدين أي محاولة لتقويض محادثات فيينا حول الاتفاق النووي.

ومضى يقول : محادثات فيينا تجري في اطار رفع الحظر عن ايران والعودة الى الاتفاق النووي.

كما انتقد لافروف اجراءات الحظر الأميركية الأحادية الجانب وغير القانونية ضد إيران، مؤكدا أنه يتعين على واشنطن رفع جميع اجراءات الحظر الأحادية الجانب ضد طهران.

واضاف وزير الخارجية الروسي: ينبغي رفع جميع اشكال الحظر عن ايران دون قيد أو شرط ونحن نتابع ذلك في فيينا.

ومضى قائلا: ينبغي على واشنطن رفع اجراءات الحظر والعودة الى الاتفاق النووي كي تتمكن طهران من العودة إلى التزاماتها.

واردف لافروف: ينبغي أن تتمكن طهران من الانتفاع اقتصاديا من الاتفاق النووي.

واشار الى ان التعاون بين طهران و موسكو متواصل في محطة بوشهر النووية.
رقم : 926920
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