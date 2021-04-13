ربيعي: ايران تحتفظ بحقها في الرد على العمل التخريبي في نطنز

وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء اعتبر ربيعي ان العمل الارهابي التخريبي في منشآة نطنز يثبت فشل الاعداء في مقابل التطور الصناعي في البلاد والنجاحات السياسية في مسار رفع الحظر الظالم.



واكد ربيعي ان رد ايران على هذا العمل يتمثل بثلاثة امور الاول هو افشال الحظر ورفعه عن ايران، والثاني هو التطوير المستمر لاجهزة الطرد المركزي ، والثالث هو الرد الحاسم على المعتدين.



وحول مدى امكانية رفع الحظر وعودة امريكا الى الاتفاق النووي ، قال ربيعي ان تقارير وزارة الخارجية تؤكد ان محادثات اللجنة المشتركة لتطبيق الاتفاق النووي في فيينا هي محادثات ايجابية حتى الآن وماضية في الطريق الصحيح.