حماس: التجديد والتدوير القيادي أمر حيوي لإنجاز مشروع التحرير والعودة

كما تواصل رئيس الحركة مع موسى أبو مرزوق، نائب رئيس الحركة في الخارج، متمنيًا له التوفيق والسداد في موقعه.



وأشار رئيس المكتب السياسي إلى تواصل الفصول المضيئة في مسيرة الحركة الداخلية عبر إتمام الانتخابات في الخارج، والتي بدأت أولاها في السجون، ثم في غزة، وبانتظار الانتهاء من إجرائها في الضفة؛ تحضيرًا للمحطة الأخيرة التي ستنتهي بانتخاب قيادة الحركة المركزية ورئيس الحركة للدورة القادمة.



وأكد رئيس الحركة التزام حماس بدورية الانتخابات وترسيخ قيم الشورى والديمقراطية الحركية والتداول القيادي، مبينا أن ما يجرى داخل حماس له انعكاسه الإيجابي على التحضيرات لإجراء الانتخابات التشريعية، إذ إن الحركة تتوجه لهذه الانتخابات مصحوبة بصناديق الاقتراع واحترام نتائج الانتخابات.



وأضاف أن حماس إذ تمارس الديمقراطية في أروقتها الداخلية فهي ضمانة وطنية لإنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني، مشيرًا إلى إصرار حركته على إجراء الانتخابات التنظيمية في مواعيدها رغم جائحة الكورونا والانشغال في التحضير للانتخابات العامة، ورغم الظروف المحيطة ببعض الساحات في الداخل والخارج.



وقال: إن التجديد وضخّ الدماء والتدوير القيادي أمر حيوي لتكامل الأجيال وتنوع الأداء وفق إستراتيجية الحركة لإنجاز مشروع التحرير والعودة، لتقدم حماس نموذجًا يحتذى به وخاصة في الترابط الداخلي والاحترام المتبادل بين قياداتها، سواء ما رآه العالم في غزة ويراه اليوم في انتخابات الخارج وما سيراه أيضًا في بقية المحطات، وأشاد بالدور الذي تقوم به لجنة الانتخابات الحركية التي تشرف على إجراء الانتخاب.

