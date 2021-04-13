اليابان وألمانيا تتفقان على توسيع تعاونهما العسكري

واتفق وزراء الخارجية والدفاع لكلا البلدين، فيما يعرف بمحادثات "اثنين زائد اثنين" التي عقدت عبر الإنترنت، على تكثيف تعاونهما في مجالات الدفاع والتصنيع العسكري ونقل التكنولوجيا على أساس اتفاق تبادل المعلومات الاستخباراتي الذي تم توقيعه في مارس.



وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان إن الوزراء الأربعة تبادلوا وجهات النظر بشأن مطالب الصين الإقليمية في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي وتقاسموا "القلق البالغ" بشأن الوضع في هونغ كونغ وأوضاع حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ الصيني.



يذكر أن ألمانيا تعمل على زيادة مشاركتها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وسترسل فرقاطة إلى المنطقة. ورحبت اليابان بالخطة واقترحت إمكانية إجراء تدريبات بحرية مشتركة والمشاركة الألمانية في مهمة دورية لمراقبة التجارة غير القانونية بين السفن التي تشمل كوريا الشمالية.